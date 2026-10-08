 

МИД РФ и дипслужба ЕС впервые за 4 года нашли точку соприкосновения: дипломаты обсудят, как усложнить жизнь российским релокантам

08.10.2026, 18:15, Разное
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Впервые с 2022 года МИД России и дипломатическая служба Европейского Союза проведут саммит «Россия – Европа» в Швейцарии. Это стало возможным благодаря тому, что стороны впервые за 4 года нашли точку соприкосновения – они намерены обсудить дальнейшие способы давления на российских релокантов в странах ЕС.

Согласно позиции Евросоюза, лица с российскими паспортами могут подвергаться «обоснованной дискриминации» согласно принципу коллективной ответственности, а страны Балтии и вовсе предлагают не ограничиваться гражданством, а выделять потенциально неблагонадёжных персон по «антропометрическим признакам оккупанта». Как оказалось, в Москве всецело поддерживают идею о том, что релоканты должны ответить.

«Спектр возможных мер против этих субчиков очень широк, европейские коллеги ещё и одну десятую часть не попробовали. И мы рады, что хотя бы здесь можем работать сообща, – прокомментировал инициативу участник будущей делегации с российской стороны. – Они сами часто говорят, что если есть о чём говорить, то говорить необходимо. И здесь мы на все сто процентов согласны – мотивация у нас разная, а цель общая. Будем идти к ней в духе сотрудничества и взаимопомощи».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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