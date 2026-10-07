 

Мэр Нью-Йорка Мамдани в годовщину 7 октября обвинил Израиль в «геноциде» и «апартеиде»

07.10.2026, 15:48, Разное
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Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани выступил с заявлением в связи с третьей годовщиной нападения ХАМАСа на Израиль. В нем он назвал действия террористов в тот день «ужасающим военным преступлением», а реакцию Израиля – «геноцидом». Текст заявления приводит ABC7 New York.

Мамдани напомнил, что 7 октября 2023 года террористы ХАМАСа убили более 1100 израильтян и похитили 251 человека. Он также заявил, что скорбит вместе с жителями Нью-Йорка, потерявшими родных и близких.

Вместе с тем мэр Нью-Йорка заявил, что страдания «не начались и не закончились» 7 октября, и к ним привел продолжающийся «геноцид в Газе».

«Три года спустя мы не должны мириться с миром, в котором продолжаются оккупация и апартеид, военные преступления остаются безнаказанными, а наше федеральное правительство продолжает быть соучастником происходящего с каждой новой поставкой оружия», – заявил Мамдани.

Он также утверждал, что действия Израиля финансируются в том числе за счет налогов американских граждан, и призвал добиваться мира, в котором каждый человек сможет жить «в свободе, безопасности и достоинстве».


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