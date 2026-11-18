Мэр-коммунист открыл в Вышинске птицефабрику «Синяя птица»

Мэр Вышинска, представитель КПРФ Виктор Комаров, объявил об окончательной победе над дефицитом качественных продуктов в городе. Три года назад, вскоре после вступления в должность, новый градоначальник пообещал, что горожане будут питаться исключительно по советским ГОСТам.

Комаров сразу посетил один из супермаркетов федеральной сети и посетовал, что вся продукция там содержит генетически модифицированные организмы. По его поручению магазин был закрыт. И хотя вышинцы «перестали травиться вредной пищей», в городе возник дефицит продуктов – жителям приходилось ездить за мясными продуктами на электричках в соседние населённые пункты.

Мэр-коммунист так и не увидел в этом проблемы, но пообещал, что в Вышинске появится своя птицефабрика, которая удовлетворит все потребности города, а в будущем «сюда будет приезжать вся Россия». Для реализации амбициозного проекта он лично нашёл пожилых специалистов, которые стали главными технологами производства. Пока они живы, никто не сместит их с должностей, а подрастающее поколение, по мнению Комарова, примет эстафету.

Вышинская птицефабрика получила гордое имя «Синяя птица», символизирующее мечту.

«Капиталисты любят дискредитировать нашу великую родину – наш Советский Союз. Да, куры тогда были худее нынешних, но их не накачивали антибиотиками и прочим. Поэтому птица хоть и синяя, зато своя», – сказал мэр на открытии предприятия.

Стоимость кур будет выше, чем в соседних городах, потому что они питаются исключительно органической пищей. В следующем году Комаров анонсировал открытие городского мясокомбината «Синий бык».

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