Мамдани почтил память жертв 7 октября, пропалестинские активисты провели акции протеста

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани принял участие в памятной акции на Union Square, посвященной жертвам нападения ХАМАСа 7 октября 2023 года. Он стоял со свечой вместе с участниками церемонии, организованной группой Israelis for Peace. На мероприятии присутствовал бывший городской контролер Брэд Ландер.

Акция проходила при усиленных мерах безопасности: вокруг площади находились десятки полицейских машин и сотрудники контртеррористического подразделения NYPD. На площади одновременно собрались как участники памятной церемонии, так и пропалестинские демонстранты.

Ранее в тот же день пропалестинские акции прошли у мэрии Нью-Йорка, Колумбийского университета и в других районах города. Некоторые демонстранты обвиняла Мамдани в том, что после избрания мэром он отступил от своих прежних позиций по палестинскому вопросу. Когда Мамдани появился на Union Square, некоторые протестующие встретили его криками «Позор!» и обвинениями в недостаточной поддержке палестинцев.

В опубликованном 7 октября заявлении Мамдани одновременно упомянул жертв нападения ХАМАСа и вновь резко критиковал действия Израиля в Газе. Это вызвало критику со стороны ADL и ряда еврейских общественных деятелей Нью-Йорка.

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