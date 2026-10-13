 

Майкл Наки заочно приговорен в России еще к пяти годам лишения свободы

13.10.2026, 12:45, Разное
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Бассманный суд Москвы заочно приговорил к пяти годам лишения свободы журналиста и блогера Майкла Наки, признав его виновным в «призывах к деятельности против государственной безопасности».

«К наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору от 29 августа 2023 года и окончательно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на срок 5 лет», – сообщила пресс-служба суда.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, Наки, который находится в международном розыске, в 2023 году был заочно приговорен за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ к 11 годам колонии.

«При этом в мае 2024 года он разместил на своем общедоступном канале в одном из видеохостингов публикацию, содержащую призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства», – заявляют российские власти.


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