Lufthansa оснастит свои самолеты «акульей» бионической обшивкой

Компания Lufthansa получила от Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) разрешение на установку на Airbus A330-300 авиакомпании Discover Airlines бионической обшивки AeroSHARK, которая напоминает кожу акулы и способна повысить эффективность полета авиалайнера.

По сути, «акулье» покрытие поможет снижать аэродинамическое сопротивление самолета в воздухе, уменьшая трение воздуха о поверхность фюзеляжа. К корпусу двигающегося сквозь атмосферу со скоростью 890 км/ч самолета «прилипает» тончайший слой воздуха. Его называют вязким подслоем, так как в нем формируется рой хаотичных вихрей, а связанное с ними сопротивление составляет около 50 % общего аэродинамического сопротивления.

Природная подсказка от морских хищников в этом вопросе оказалась как нельзя кстати. Грубая кожа акул имеет чешуйчатую структуру, где каждая чешуйка, похожая на зубец, имеет микроскопические выступающие параллельные гребни.

Их функция во время движения акулы — обеспечивать обтекание водяным потоком ее тела с образованием таких же микровихрей, что и у самолета. Однако в случае с акулой гребни удерживают вихри на расстоянии от кожи и турбулентности гасятся, обеспечивая хищнику более плавное и быстрое скольжение в воде. В Lufthansa считают, что «акулье» новшество обеспечит самолетам снижение расхода топлива примерно на 1 % за каждый полет, а при нанесении покрытия также на крылья и хвостовое оперение — до 2 %.Источник — Lufthansa Group

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