Ловушка против иммунитета: ученые выяснили, какой тип кетодиеты вызывает воспаления

Исследователи из Университета Цинциннати раскрыли механизм, из-за которого популярная кетодиета может наносить вред организму. Выяснилось, что негативное влияние зависит от конкретного типа потребляемых жиров. Если рацион перенасыщен длинными насыщенными жирными кислотами, это запускает системные воспаления и нарушает работу клеточных энергостанций. Напротив, ненасыщенные жиры и кислоты средней длины, напротив, гасят воспалительные процессы. Эти данные крайне важны для создания безопасных планов питания, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Профессор Дэвид Гиус отметил, что долгое время наука не могла сойтись в едином мнении о кетодиете. Одни тесты на мышах и людях показывали пользу для веса и обмена веществ, другие же приводили к стеатозу (жировой болезни) печени. Чтобы найти причину этого разброса, биологи четыре месяца держали группы грызунов на разных вариациях кетогенного меню. Затем они изучили состояние их крови, костного мозга и внутренних органов.

Анализ показал, что определенные типы жиров провоцировали макрофаги — клетки-охранники врожденного иммунитета — на агрессивную реакцию. Это запускало воспаление и сбой в работе митохондрий. При детальном сравнении рационов выяснилось, что главным виновником оказались длинные насыщенные жирные кислоты. Проникая внутрь иммунных клеток, их молекулы запускают цепочку генов cGAS-STING. Обычно этот механизм служит для защиты от вирусов или поврежденной ДНК, но в данном случае он реагировал на избыток жира.

Команда решила проверить, можно ли остановить этот процесс. Когда ученые искусственно заблокировали работу генов cGAS-STING в макрофагах подопытных мышей, все негативные симптомы исчезли. Воспаление и ожирение печени не развились, несмотря на продолжение строгой диеты. Это доказывает, что именно длинноцепочечные жирные кислоты являются пусковым крючком для сбоев в метаболизме.

Для справки: кетогенная диета строится на минимизации углеводов в пользу жиров и белков. Это переводит организм в режим кетоза, когда мозг и ткани питаются не глюкозой, а кетоновыми телами. Такой подход помогает снижать вес, контролировать диабет второго типа, а также рассматривается как вспомогательная терапия при эпилепсии и некоторых формах рака. Однако открытие команды профессора Гиуса показывает, что состав жиров в тарелке имеет критическое значение для здоровья на клеточном уровне.

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