 

Ночная находка в горах Аркалы: ученые из Казахстана и Британии открыли новый вид совок

14.11.2026, 14:45, Разное
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В горном массиве Аркалы, расположенном на востоке Казахстана, совершено значимое открытие в мире зоологии. Группа исследователей из Казахстана и Великобритании выявила ранее неизвестный науке вид ночных бабочек. О находке официально заявила пресс-служба Северо-Казахстанского университета, носящего имя Манаша Козыбаева. Стоит отметить, что путь от обнаружения первых образцов в Бакальском ущелье еще в 2013 году до их научного признания занял более десяти лет: изначально особей ошибочно причислили к уже известным видам, и лишь детальный морфологический анализ подтвердил уникальность насекомого.

Новый вид принадлежит к семейству совок (Noctuidae) и подсемейству Bryophilinae. Ему присвоено латинское наименование Scythobrya kozybayevi. Имя для бабочки составили из фамилий открывших ее специалистов — казахстанца Сергея Титова и британца Антона Волынкина, а также в честь выдающегося историка Манаша Козыбаева. Таким образом, вклад академика в изучение прошлого Казахстана и концепцию степной цивилизации Евразии теперь увековечен не только в гуманитарных науках, но и в международной зоологической номенклатуре.

Описанное насекомое ведет скрытный ночной образ жизни. Внешне оно выглядит неброско: передние крылья имеют темно-коричневый, пестрый окрас, задние заметно светлее, а тело выдержано в серо-бурых тонах. Подробное описание таксона было опубликовано в ноябре в специализированном издании Entomological Studies.

Присвоение имени историка биологическому виду приурочено к 95-летию со дня его рождения. Манаш Козыбаев (1931–2002) был доктором исторических наук и академиком, чьи труды легли в основу современной исторической науки независимого Казахстана. В его честь уже назван вуз, и теперь его фамилия закрепилась в мировой систематике насекомых. Коллектив университета отмечает, что это событие продолжает заложенные ученым традиции служения науке.

Изображение: разработано Мagnific.

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