В состав императорского флота приняли эсминец «Юрий Лоза»

В славном граде Петербурге спустили на воду эсминец Русского императорского флота «Юрий Лоза», дополнившего 127-ю серию проекта и усиливающего Балтийскую эскадру.

Имя выдающегося музыканта и русского учёного мужа кораблю было присвоено в знак памяти и его высоких достижений. Открытия боярина, академика Лозы вошли во все учебники и изучаются отроками. К сожалению, судьба выдающегося мужа остаётся неизвестной после космического путешествия, когда его звездолёт столкнулся с небесной твердью. Обломки челнока были обнаружены возле Клязьмы, но Лозы там не оказалось.

«Мы все верим, что однажды сей боярин вернётся к нам с другой планеты и поделится ценными напутствиями. В любом случае он заслужил быть увековеченным в нашем флоте», – заявил Государь.

Имперский министр рукоделия и торга, боярин Муторов заверил Императора, что уже через год в состав флотилии войдут линейные корабли «Александр Дугин» и «Александр Дугин», а затем подводная лодка «Боярыня Терешкова».

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