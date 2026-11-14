Александр Беглов: «Чиновники – наша новая нефть»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о введении новых налогов и городских сборов, а также повышении действующих платежей.

Дополнительные поступления направят на поддержку городских чиновников, испытывающих серьезные трудности в условиях санкционного давления.

«Наши чиновники – это щит и меч города. По сути, они – новая нефть. Они ежедневно подвергаются колоссальному стрессу: их счета блокируют за границей, зарубежную недвижимость арестовывают бывшие политические партнёры, их дети больше не могут нормально учиться в иностранных вузах. Им приходится отказываться от привычных зарубежных курортов. И вдобавок они вынуждены терпеть недовольство жителей», – заявил губернатор.

В Смольном пояснили, что дополнительные доходы бюджета пойдут на реализацию программы поддержки чиновников в условиях санкционного давления, включая компенсацию вынужденного отказа от привычного уровня жизни.Там также подчеркнули, что новые налоги и сборы не станут дополнительной нагрузкой для граждан.

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