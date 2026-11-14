Старейшее женское захоронение викингов: на острове Мэн нашли броши возрастом 1100 лет

На острове Мэн металлоискатель помог извлечь из земли комплекс предметов, чей возраст превышает 1100 лет. Эта находка, по всей видимости, происходит из парного погребения эпохи викингов. Хотя костные останки истлели и не сохранились, сам набор вещей — от оружия до ювелирных изделий — четко указывает на захоронение знатного воина и его спутницы, относящееся к первым волнам заселения острова.

В состав клада вошли три бронзовые застежки, боевой меч, топор, бронзовый ковш, а также набор торговых гирь и весов.

Наибольший интерес для науки представляют украшения. Две вогнутые овальные броши, декорированные сложным звериным орнаментом, относятся к типу skålspænder. Такими застежками скандинавские женщины скрепляли на плечах платья-фартуки. До этого момента на острове Мэн была известна лишь одна подобная пара, но новая находка старше примерно на полвека. Это делает обнаруженные артефакты свидетельством самого раннего женского захоронения викингов на данной территории.

Третья застежка не имеет аналогов в местных архивах. Это круглая фибула с широким кантом и внутренним поясом из спиралей, в центре которой вставка из цветного стекла. Ранее она была полностью покрыта позолотой.

Оружие также указывает на высокий статус владельца. Меч, сохранившийся примерно на две трети, был намеренно испорчен — это частый погребальный ритуал. Рукоять инкрустирована серебром и витой проволокой. Из тринадцати клинков, найденных ранее на острове, лишь два могут сравниться с этим по богатству отделки.

Присутствие торговых инструментов раскрывает экономическую жизнь поселенцев. Свинцовые гири и части бронзовых весов применялись для отмеривания серебра и монет. Это первый случай обнаружения подобных весовых систем на острове Мэн. Один из предметов украшен декоративной накладкой из бронзы, которая, скорее всего, была снята с небольшого ларца или церковной утвари. Стиль этой накладки типичен для Ирландии и Британии того периода, что служит наглядным примером того, как викинги переделывали чужие вещи под свои нужды.

Бронзовый ковш, который мог служить для пиров или ритуалов, также зафиксирован на острове впервые.

Так как большая часть предметов найдена на острове Мэн в первый раз, эта коллекция дает ученым редкий шанс детально изучить быт, торговые пути через Ирландское море и специфику погребальных обрядов ранних скандинавских колонистов.

Изображение: manxnationalheritage.im