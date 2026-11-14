Восстанавливает защитный барьер. Ученые назвали ягоду, сок которой снизит воспаление кишечника

В ходе новых медицинских изысканий выяснилось, что сок плодов китайской восковицы (Myrica rubra) способен подавлять воспалительные процессы в кишечнике и стимулировать регенерацию его защитных слоев. Специалисты пришли к такому заключению, протестировав свойства этого напитка на лабораторных моделях язвенного колита.

Для детального анализа ученые задействовали две системы: грызунов, у которых искусственно спровоцировали кишечное воспаление, и выращенные в пробирке органоиды тканей толстой кишки. В процессе работы эксперты следили за состоянием внутренней выстилки органов, изучали популяцию бактерий и фиксировали сдвиги в метаболизме.

Итоги тестов на животных показали, что напиток из восковицы заметно сглаживал симптомы недуга и увеличивал концентрацию белков, формирующих защитный барьер слизистой. Параллельно с этим зафиксирована трансформация состава бактериального сообщества, а также перестройка путей обмена желчных кислот и аминокислот. Примечательно, что в ходе опытов вне живого организма сок также благотворно действовал на кишечные клетки, даже когда бактерий рядом не было.

Исследователи выдвигают гипотезу, что активные элементы в составе сока напрямую стимулируют барьерные механизмы кишечника. Тем не менее точный перечень действующих веществ пока не выявлен. Кроме того, научная группа пока затрудняется сказать, в какой степени на лечебный эффект влияет именно коррекция состава микрофлоры.

Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function.

Изображение: восковница красная, плоды. Yongxinge/用心阁. Owen Work / Общественное достояние / ru.wikipedia.org