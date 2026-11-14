Инженеры, потерявшие работу после падения акций NVIDIA, жалуются, что не могут пройти ИИ-фильтр перед интервью

Тысячи бывших сотрудников компании NVIDIA, потерявших работу и лишившихся всех накоплений в результате обрушения акций компании, не могут найти новую работу. Причина не в нехватке опыта или квалификации: инженеры жалуются на системы искусственного интеллекта, которые не пропускают их даже на скрининговое интервью.

Бывший главный архитектор видеокарт NVIDIA Майкл Стоун жалуется, что получил 12 отказов за день. Почти во всех случаях ответные письма, сгенерированные нейросетью, занимали по 15-20 листов и перечисляли список недостатков, которые инженеру следует исправить, прежде чем он сможет снова податься на вакансию. Более удачливые коллеги Стоуна сумели пройти этап ИИ-отсева, однако их всё равно не берут на работу из-за отсутствия опыта обращения со шваброй или приготовления гамбургеров.

«Конечно, события последних дней больно ударили по нашему благополучию, – признаётся Майкл Стоун. – У меня, например, кредит на кардиостимулятор и 3 машины в аренде. Если я не смогу в следующем месяце продлить подписку, меня отключат от всех сервисов. Я очень завидую молодым: их куда охотнее нанимают в пункты приёма металлолома, а некоторым удаётся по блату получить место в общепите».

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