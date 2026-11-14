Зеленский — США поинтересовались, готова ли Украина уйти из Донбасса в обмен на членство в NATO

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американская сторона впервые подняла вопрос о возможности вывода украинских войск из Донбасса при условии вступления страны в NATO.

«Я неоднократно говорил: Украина не отступает и не отдает свои земли террористам. Американцы задали вопрос: «А если Украина будет в NATO, Украина выйдет из Донбасса?» Это было впервые», – приводит слова украинского лидера пресса.

По словам Зеленского, Киев обсуждает с западными партнерами комплексный пакет безопасности, который может быть предложен в рамках переговорного процесса. Он включает в себя гарантии со стороны NATO и Евросоюза, дальнейшую поддержку вооруженных сил Украины, а также программу послевоенного восстановления страны.

Зеленский подчеркнул, что в случае получения от Вашингтона и других союзников по альянсу конкретных и подтвержденных гарантий, окончательное решение будет вынесено на обсуждение граждан.

При этом Зеленский вновь подтвердил принципиальную позицию Киева: Украина ни при каких обстоятельствах не признает оккупированные территории частью Российской Федерации.