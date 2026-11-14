Бронзовый век в Баварии: как новый закон помог найти клад из 52 браслетов

В ходе раскопок в баварском Гроссайбштадте специалисты наткнулись на исключительные артефакты: две каменные формы для отливки, датируемые эпохой полей погребальных урн (1300–800 годы до н.э.). Одна из них предназначалась для создания меча, украшенного клыками, и сохранилась в Баварии в единственном экземпляре. Вторая форма служила для изготовления ювелирной подвески. Наличие этих инструментов прямо указывает на то, что в данной локации примерно три тысячелетия назад функционировала мастерская мастера-бронзовщика.

Эти находки стали знаковым событием, так как они пришлись на период действия обновленного Закона Баварии об охране памятников, вступившего в силу 1 июля 2023 года. Ранее в регионе действовало правило «адриановского деления» — любая находка делилась поровну между тем, кто ее выкопал, и хозяином земли. Интересы науки и сбережения истории при таком подходе фактически игнорировались.

Свежие поправки в корне изменили ситуацию. Теперь абсолютно все археологические объекты переходят в собственность государства. Взамен люди, обнаружившие артефакт, и владельцы участков получают денежную выплату, если рыночная цена находки превышает 1000 евро и сдача прошла по правилам. Кроме того, региональные ведомства получили право забирать предметы в свои коллекции, опираясь на четкие критерии оценки.

Эффективность этой системы подтвердилась уже в октябре 2024 года. В поле близ Грабенштетта (регион Химгау, Верхняя Бавария) поисковик с металлоискателем наткнулся на россыпь древних предметов. В отличие от «черных копателей», он действовал строго по протоколу: зафиксировал координаты каждой детали и передал сведения в Баварское государственное управление по сохранению памятников (BLfD).

Выяснилось, что это сокровище относится к финалу бронзового века (около 880–800 годов до н.э.). Вероятно, плуг растащил древний клад по пашне. В течение 2025 и 2026 годов под надзором BLfD специалисты тщательно перебрали грунт на этом участке. Итогом масштабной работы стали 52 целых бронзовых браслета для рук и ног, два топора с фасками, куски листового браслета, осколки как минимум одной чаши и массивный слиток необработанного металла, похожий на лепешку. По числу и составу предметов это крупнейший комплекс такого типа, когда-либо поднимавшийся из земли на юге Баварии.

В совокупности каменные литейные матрицы из Гроссайбштадта и россыпь украшений из Грабенштетта наглядно демонстрируют высокий уровень мастерства древних металлургов. В эпоху полей погребальных урн ремесленники региона уже умели виртуозно создавать как грозное оружие, так и изящные детали убранства.

Изображение: blfd.bayern.de