Какие продукты помогают снизить давление?

Правильное питание — это мягкий и эффективный способ поддержать сосуды. Некоторые продукты содержат природные вещества, которые действуют подобно легким лекарствам: они расслабляют стенки сосудов и выводят лишнюю жидкость. Включение в ежедневный рацион продуктов, богатых калием, магнием и антиоксидантами, помогает стабильно удерживать давление в норме.

Вот главные помощники в борьбе с высоким давлением, которые стоит добавить на тарелку:

Зеленые листовые овощи: шпинат, руккола, капуста кале и салатные листья — настоящие чемпионы по содержанию калия. Этот минерал помогает почкам активнее выводить натрий (соль) с мочой. Чем меньше натрия в организме, тем ниже давление на стенки сосудов. Свекла и свекольный сок: свекла богата природными нитратами. Не стоит пугать этого слова — в организме эти вещества превращаются в оксид азота. Это соединение дает команду гладкой мускулатуре сосудов расслабиться, сосудистый просвет расширяется, и кровь течет свободнее. Эффект от стакана свекольного сока заметен уже через несколько часов. Чеснок: содержит уникальное вещество аллицин. Он блокирует выработку фермента, который заставляет сосуды спазмироваться и сужаться. Чеснок делает кровь чуть более текучей и снижает общее сопротивление в сосудистом русле. Ягоды: черника, голубика, малина и клубника плотно упакованы антоцианами — мощными растительными антиоксидантами. Они укрепляют внутренний слой сосудов (эндотелий), защищают его от повреждений и делают артерии более эластичными. Жирная морская рыба: скумбрия, лосось и сельдь — источники омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Омега-3 снижает уровень воспалений в организме, уменьшает вязкость крови и помогает регулировать тонус сосудов. Тыквенные семечки и орехи: концентрированный источник магния. Магний необходим клеткам для правильного контроля над тонусом сосудов; при его дефиците артерии просто не могут полностью расслабиться.

Важно понимать: еда не заменит таблетки при тяжелой гипертонии, но станет мощной базой для лечения. Главный враг давления в тарелке — это скрытая соль: в колбасах, полуфабрикатах и соусах, поэтому, добавляя полезные продукты, не забывайте убирать вредные.

Автор текста Анастасия Будаева