Лучшим отцам-производителям разрешат не платить алименты

Госдума в третьем чтении приняла законопроект «О мотивировании граждан Российской Федерации мужского пола к созданию детей». Согласно тексту документа, многодетным отцам-производителям полагается множество различных льгот и освобождение от обязательной уплаты алиментов.

Приоритет получат отцы, которые смогут заработать наибольшее число рейтинговых баллов в рейтинге «Отец года». Для этого разрешено участвовать в детопроизводстве с разными партнёршами.

«Многих мужиков от своих прямых, заложенных в природе обязанностей, сдерживает исключительно социальная ответственность, – поясняет один из авторов инициативы Виталий Милонов. – А новый закон вводит и соревновательный принцип – теперь можно оплодотворять не одну самку, то есть женщину, а многих».

Парламентарии заверили, что роженицы не останутся без финансовой поддержки – её окажет государство.

—