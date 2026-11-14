 

Лучшим отцам-производителям разрешат не платить алименты

14.11.2026, 17:18, Разное
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Госдума в третьем чтении приняла законопроект «О мотивировании граждан Российской Федерации мужского пола к созданию детей». Согласно тексту документа, многодетным отцам-производителям полагается множество различных льгот и освобождение от обязательной уплаты алиментов.

Приоритет получат отцы, которые смогут заработать наибольшее число рейтинговых баллов в рейтинге «Отец года». Для этого разрешено участвовать в детопроизводстве с разными партнёршами.

«Многих мужиков от своих прямых, заложенных в природе обязанностей, сдерживает исключительно социальная ответственность, – поясняет один из авторов инициативы Виталий Милонов. – А новый закон вводит и соревновательный принцип – теперь можно оплодотворять не одну самку, то есть женщину, а многих».

Парламентарии заверили, что роженицы не останутся без финансовой поддержки – её окажет государство. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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