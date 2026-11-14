Новая глава BBC Arabic называла граждан Израиля «поселенцами», а города – «оккупированными»

Новая глава арабской BBC Arabic в прошлом называла граждан Израиля, раненных в результате палестинских ракетных обстрелов, – «поселенцами». Об этом пишет британская газета The Telegraph.

По данным издания, Майсалун Насар писала подобные посты в социальных сетях в период ее работы на телеканале France 24. Газета отмечает, что ее назначение произошло на фоне усиливающейся критики в адрес редакционной политики BBC Arabic и освещения этим подразделением событий в регионе.

В частности, во время вспышки боевых действий между Израилем и ХАМАСом в ноябре 2012 года Насар назвала крупнейший город на юге Израиля «оккупированным городом Беэр-Шева» и написала, что в результате ракетных обстрелов из сектора Газы там были ранены 28 «поселенцев».

В том же месяце она ошибочно охарактеризовала обстрел Метулы как инцидент, произошедший «на оккупированных территориях».

Кроме того, в 2016 году Насар подверглась критике за репортаж о террористе из группировки «Народный фронт освобождения Палестины», в котором не упоминалось его участие в убийстве израильского министра Рехавама Зеэви в 2001 году.