Логово доисторического убийцы: в Шестаково найдены останки растерзанных детенышей динозавров

Летом 2026 года Шестаковский палеонтологический комплекс в Кузбассе преподнес ученым беспрецедентную находку. На участке площадью около одного квадратного метра исследователи обнаружили плотное скопление костных фрагментов, принадлежащих детенышам сибирского пситтакозавра. Как сообщил ТАСС заведующий отделом научных исследований Кузбасского государственного краеведческого музея Дмитрий Слободин, это первый подобный случай в практике раскопок Шестаково и вообще на территории России.

Сибирский пситтакозавр — крупнейший представитель своего рода, чьи взрослые особи достигали 2,5 метра в длину и 1,5 метра в высоту. Эти растительноядные ящеры, напоминавшие причудливый гибрид попугая и динозавра, бродили по территории современной Кемеровской области около 120 миллионов лет назад, в раннем меловом периоде. Однако останки, найденные минувшим летом, принадлежат не гигантам, а крошечным существам. По словам палеонтологов, некоторым из погибших малышей было всего несколько недель от роду, а длина их туловища не превышала 20 сантиметров. В общей массе ископаемого материала уже идентифицированы фрагменты черепов, челюстей, зубов и конечностей. На данный момент установлено, что жертв было как минимум три, но полевая работа продолжается, и эта цифра, скорее всего, неокончательная.

Анализ захоронения позволил реконструировать мрачную картину мелового периода. Ключевую роль в расследовании сыграли копролиты — ископаемые экскременты неустановленного животного, в которых сохранились полупереваренные кости пситтакозавров. По мнению Дмитрия Слободина, это однозначно указывает на то, что детеныши стали добычей крупного хищника или падальщика. Сценариев трагедии могло быть несколько: охотник мог целенаправленно нападать на гнездовье или логово с молодняком, либо собирать уже погибших по естественным причинам особей и приносить их в свое укрытие для последующей трапезы.

Установить личность убийцы по копролитам пока невозможно. Как отмечает Слободин, это мог быть как другой, более крупный динозавр, так и древнее млекопитающее. Включение этого аспекта в анализ делает находку особенно значимой. В мировой палеонтологии уже есть прецеденты, доказывающие, что мелкие мезозойские звери не боялись охотиться на динозавров. Ярчайший пример — обнаруженный в Китае скелет маммалиаформа Repenomamus. В брюшной полости этого животного размером с барсука палеонтологи нашли кости детеныша пситтакозавра, что стало неопровержимым доказательством: млекопитающие мелового периода были способны не только питаться падалью, но и вступать в прямую конфронтацию с молодняком динозавров. Кузбасская находка косвенно подтверждает, что подобные пищевые связи могли существовать и в сибирской экосистеме.

Шестаковский комплекс, разрез которого обнажает геологические слои возрастом более 100 миллионов лет, известен научному сообществу с середины прошлого века. За шесть десятилетий здесь были подняты на поверхность остатки фауны невероятного диапазона — от мелких хищных теропод до гигантских 30-метровых зауропод. Однако системное изучение локации началось относительно недавно. В конце 2013 года Кемеровский краеведческий музей получил официальную лицензию на проведение масштабных палеонтологических работ. Уже летом 2014 года первая крупная экспедиция увенчалась триумфом: ученые извлекли из земли скелеты 12 взрослых особей пситтакозавра сибирского.

Нынешняя находка 2026 года переводит изучение Шестаково на новый уровень. Если ранее памятник давал представление об анатомии и морфологии взрослых стадных животных, то теперь у науки появился уникальный материал для изучения демографической структуры популяции, причин высокой смертности молодняка и сложнейших хищнических связей сибирской экосистемы раннего мела. Каждая мелкая косточка из этого компактного захоронения становится частью масштабного палеонтологического пазла, который ученым только предстоит собрать воедино. Кроме того, компактность захоронения позволяет применить современные методы микрофоссильного просеивания и компьютерную микротомографию, что поможет выявить следы зубов хищника на костях и, возможно, точнее определить его размер.

Изображение: разработано Мagnific.