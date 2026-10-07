 

Лиэль и Мали Яаломи арестованы в Намибии с фальшивыми паспортами

07.10.2026, 8:30, Разное
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В Намибии были задержаны с фальшивыми паспортами Лиэль и Мали Яаломи, израильтянки, которые исчезли в августе во время отпуска в Европе и были найдены в Аргентине в результате глобальной операции с участием израильских спецслужб и полиции.

Израильским властям известно о задержании. Напомним, что после того, как мать и дочь были обнаружены в Латинской Америке, они рассказали, что покинули Израиль по собственной воле. Высказывались предположения, что женщины хотят начать «новую жизнь».

Напомним: 50-летняя Мали и 23-летняя Лиэль 4 августа улетели в Прагу, а затем перебрались в Вену. Здесь контакт с ними был потерян. Высказывались предположения, что они могли быть похищены, израильское посольство в Австрии обратилось к общественности за помощью.

14 августа стало известно, что женщины обнаружены в Буэнос-Айресе израильской полицией. После того, как подозрение в похищении отмели, женщины были отпущены. Согласно публикациям СМИ, причиной их бегства из Израиля стали финансовые проблемы матери.


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