 

Лидер демократов в Палате представителей призвал к изменению политики США на Ближнем Востоке

08.10.2026, 5:15, Разное
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Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис в заявлении, опубликованном в третью годовщину нападения ХАМАСа 7 октября, призвал к «драматическому изменению» американской политики на Ближнем Востоке. Он заявил, что гибель палестинских мирных жителей, разрушение гражданской инфраструктуры и масштаб разрушений в Газе являются «предосудительными» и «никогда не должны повториться».

При этом Джеффрис подчеркнул, что США должны сохранять приверженность праву Израиля на существование как еврейского и демократического государства, добиваться окончательного отстранения ХАМАСа от власти и ликвидации террористической угрозы.

В начале заявления он напомнил о массовом убийстве, похищениях и сексуальном насилии, совершенных террористами ХАМАСа 7 октября 2023 года, и выразил солидарность с семьями погибших и бывшими заложниками.

Одновременно лидер демократов потребовал, чтобы США взяли на себя обязательство добиваться создания независимого палестинского государства, поддерживали «новое поколение палестинских лидеров» и содействовали прекращению насилия со стороны поселенцев в Иудее и Самарии. По словам Джеффриса, приемлемым итогом может быть только сосуществование Израиля и палестинского государства «бок о бок в мире и процветании».


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