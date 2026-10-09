Лидер антиизраильской «Зеленой партии» Зак Полански остался вне парламента

Полански занял второе место, получив 32,81% голосов. Победила кандидат от Лейбористской партии Сагаль Абди-Вали с 45,17%. Довыборы были назначены после того, как бывший премьер-министр Кир Стармер сложил депутатские полномочия. Вместе с тем «зеленые» улучшили свой результат в округе примерно на 22% по сравнению с всеобщими выборами 2024 года, а перевес лейбористов сократился с 11 572 до 3364 голосов.

Напомним, что в воскресенье, 4 октября, съезд партии в Брайтоне принял резолюцию, которая определяет сионизм как расизм и поддерживает создание «единого демократического палестинского государства» на всей территории исторической Палестины, включая нынешнюю территорию Израиля. За нее проголосовали 1022 участника съезда, против – 813. Резолюция стала официальной политикой партии в Англии и Уэльсе, хотя включать ее в предвыборную программу не обязательно.

Решение вызвало раскол в партии: четверо из пяти ее депутатов парламента выступили против, а заместитель лидера «зеленых» в Уэльсе подал в отставку. Резолюцию осудили Европейская партия зеленых и две ведущие еврейские организации Великобритании. Премьер-министр Энди Бернем призвал Полански отказаться от этого решения. МИД Израиля также осудил резолюцию.

После поражения Полански впервые ответил на вопросы журналистов о резолюции. Он сказал, что вырос в сионистской семье, но больше не разделяет этих взглядов, однако на прямой вопрос, считает ли он сионизм расизмом, не ответил. Полански заявил, что намерен остаться лидером партии.

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