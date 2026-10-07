 

Летающая вышка сотовой связи Sceye успешно прошла испытания в Японии

07.10.2026, 8:03, Разное
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Компания Sceye успешно завершила тестовой полет прототипа будущей системы связи – промежуточного звена между стационарными вышками и спутниками. Это летающая система на базе дирижабля, которая выполняет функции обеспечения связи и раздает широкополосный интернет. Помимо того, что она мобильна, такая система еще и обеспечивает покрытие примерно в 500 раз больше, чем наземная вышка – идеальный вариант для территорий, где строить что-то на земле проблематично или не выгодно.

В настоящее время над летающими ретрансляторами работают сразу несколько компаний, но все они делают ставку на аппараты тяжелее воздуха, так как ими проще управлять. У дирижабля другое преимущество – он дешевле и его грузоподъемность значительно выше, поэтому тут можно установить более крупные антенны и другое полезное оборудование. Автономность сравнивать сложно, так как самолеты используют солнечные панели и тоже могут находиться в воздухе сколь угодно долго.

Важный нюанс – на борту дирижабля Sceye впервые установили не только средства связи, но и сервер, а также ядро, отвечающее за маршрутизацию звонков и передачу данных. Вместо того чтобы отправлять данные для обработки на наземный сервер и ждать ответа, система сама производит ряд вычислений. Как следствие, время отклика для пользователей снизилось на 40 % — до 68 миллисекунд. В будущем ситуация улучшится еще больше, так как летающая система связи сможет перенять часть функций геостационарных спутников, только находиться она будет в 1800 раз ближе к пользователю на Земле, что сократит время прохождения сигнала.

Прототип дирижабля работал полностью в автономном режиме и совершил полет из США в Японию, где сотрудники ведущего местного оператора связи SoftBank всесторонне тестировали работу этой системы связи. Также были проведены опыты по созданию лазерной системы связи с дирижаблем, чтобы использовать свет вместо радиосигналов при подходящей погоде. Результаты всех проверок оказались настолько впечатляющими, что SoftBank анонсировал создание коммерческого сервиса на основе летающих систем связи уже в 2027 году.Источник &#8212 Sceye


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