 

Лайнер «Владимир Жириновский» вышел на второй этап ходовых испытаний

10.10.2026, 8:33, Разное
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На «Балтийском заводе», входящем в структуру ОСК, начали второй этап ЗХИ круизного судна «Владимир Жириновский», которое строилось согласно проектным требованиям PV300VD. Заводские специалисты оценят его маневренность, а также обитаемость, включая освещенность, шумность и уровень вибрации.

Первая фаза испытаний, которая также проходила в водах Финского залива, была завершена в августе. Она заняла около недели, в течение которой проверили функционирование дизель-генераторов во всех проектных режимах хода и протестировали оборудование навигации, связи и общесудовых коммуникаций и систем.

Затем судно прибыло к достроечной стенке «Балтийского завода», после чего были проведены требуемые работы по его достройке, а также выполнена наладка ключевого оборудования и бортовых систем. К слову, четырехпалубный «Владимир Жириновский» способен брать на борт порядка 310 туристов, которым будут доступны рестораны, мини-бары, бассейны разных размеров и спа‑салоны.

Напомним, «Владимир Жириновский» фактически является первым лайнером подобного уровня, созданным в России за последние несколько десятков лет. В будущем судно будет ходить по внутренним рекам и каналам, а также выходить в воды Черного, Каспийского, Азовского морей. Согласно озвученным планам лайнер передадут заказчику до конца этого года.Источник &#8212 ОСК


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