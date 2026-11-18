Крыло имперского орла: в хорватской деревне нашли фрагменты триумфальной арки императора Траяна

В хорватской деревне Вратница, среди живописных пейзажей Далмации, завершается очередной этап раскопок, которые меняют представление о римском присутствии в регионе. Под руководством археолога Дражена Маршича из Задарского университета группа исследователей изучает монументальную триумфальную арку, воздвигнутую около 1900 лет назад в честь императора Траяна. Сезон 2026 года принес значительно больше находок, чем предыдущий: среди извлеченных из земли фрагментов — крыло и коготь имперского орла, изображения богини победы Виктории и фигуры Эроса.

История этого открытия уникальна тем, что профессиональные раскопки начались благодаря энтузиазму местного жителя. Божо Кокан, архитектор на пенсии, почти полвека собирал на своей земле фрагменты обработанного белого известняка. Многие из этих артефактов в прошлом были вторично использованы местными жителями для строительства жилых домов, амбаров и каменных оград. Решение Кокана передать коллекцию специалистам послужило поводом для переоценки археологического потенциала Дикмо.

Предварительное исследование, опубликованное в 2024 году в журнале Arheološki radovi i rasprave, описывающее более чем 1000 фрагментов, изначально склонялось к версии о храме. Однако анализ изогнутых архитектурных элементов, богато украшенных камней и монументальной надписи опроверг эту гипотезу. Ключевыми стали титулы «император» и «германик», высеченные на камне. Сопоставив стиль шрифта с другими памятниками эпохи, ученые датировали арку правлением Траяна (98–117 годы н.э.).

Находки 2026 года, по словам заместителя руководителя раскопок Бориса Рожича Вашичека, позволили детально рассмотреть декоративную программу сооружения. Фрагменты богато украшенных пилястр в сочетании с символами власти указывают на то, что это было не рядовое строение. Римский орел — главный штандарт легионов — и Виктория, олицетворяющая военные триумфы, служили мощным инструментом визуальной пропаганды. Присутствие фигур Эроса, бога любви, добавляет монументальному комплексу неожиданную мифологическую глубину, хотя точное расположение этих рельефов на самой арке пока остается предметом реконструкции.

Выбор места для памятника был продиктован стратегической географией. В римский период поселение называлось Децимин и располагалось на важнейшем транспортном узле: здесь пересекались дорога, соединяющая столицу провинции Салону с Экумом, и маршрут между военными лагерями Андетриумом и Тилуриумом. Арка служила не просто архитектурным маркером перекрестка, а постоянным напоминанием местному населению о мощи Рима и его победах. Исследователи предполагают возможную связь сооружения с дакийскими походами Траяна, хотя прямых доказательств, что арка посвящена конкретному сражению, пока нет.

Масштаб присутствия империи в Дикмо подтверждается и более поздними слоями. В 100 метрах от арки археологи обнаружили остатки еще одного римского здания конца III — начала IV века н.э. (эпоха императора Диоклетиана), о чем свидетельствуют найденные черепица, керамика и монета. Это доказывает, что стратегическая важность Децимина сохранялась и столетия спустя после правления Траяна.

Главная задача исследователей на ближайшие годы — определить первоначальное местоположение каждого из найденных фрагментов. Это позволит не только виртуально, но и физически реконструировать облик арки, чтобы понять, как именно римская администрация выражала свою власть во внутренних, удаленных от побережья районах Далмации.

Фото: HRT / Хорватское радио и телевидение