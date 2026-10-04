Кровь сдавать на голодный желудок. В правильности этого постулата усомнились исследователи

Многим знакомо требование не есть и не пить ничего, кроме воды, за 8–12 часов до анализа крови. Однако новое исследование показало, что для широкого круга тестов этот шаг может быть излишним. Ученые пришли к выводу: строгие правила голодания, вероятно, пора пересмотреть в пользу более тонкого подхода.

Откуда взялись жесткие правила

Требование голодания возникло из опасений, что еда исказит точность анализов. Результаты крови часто ложатся в основу важных медицинских решений, а некоторые показатели действительно сильно зависят от того, что человек ел перед тестом. Чтобы уменьшить эту вариабельность, врачи начали массово советовать пациентам голодать 8–12 часов. Изначально такая практика появилась при тестировании на липиды и глюкозу, но со временем стала применяться по умолчанию к гораздо более широким панелям тестов.

При этом рекомендации по длительности голодания остаются противоречивыми. Исследования подтверждают пользу голодания для некоторых анализов, но его ценность для разнообразной группы тестов систематически не изучалась. Большая часть данных касается липидных тестов, тогда как сопоставимых сведений о печеночных ферментах, ферментах поджелудочной железы, гематологических индексах, гормонах и витаминах мало. Из-за этого рекомендации могут различаться от лаборатории к лаборатории.

Что изучили на этот раз

Ученые провели ретроспективное исследование на основе лабораторных данных, собранных с 2021 по 2023 год в одной университетской больнице. Все участники были взрослыми амбулаторными пациентами с задокументированной длительностью голодания. Ее разделили на три категории: менее восьми часов, от восьми до двенадцати часов и более 12 часов.

Итоговый набор данных включил более 9,7 миллиона результатов тестов более чем 101 000 пациентов. Исследователи искали различия, связанные с голоданием, которые превышали бы установленные аналитические характеристики.

Что удалось выяснить

Связь между длительностью голодания и значимыми различиями обнаружили только для 10 из 121 анализа. Голодание, по-видимому, помогает этим немногим показателям. В основном речь о глюкозе, триглицеридах, гамма-глутамилтрансферазе и липазе: у пациентов, голодавших менее восьми часов, эти значения были выше. Для многих других показателей результаты говорят о том, что голодание восемь часов и более может быть ненужной нагрузкой. Ученые подчеркивают: выводы подтверждают требования голодания, специфичные для конкретного анализа, а не единый стандарт для всех.

Мнение независимых специалистов

В сопроводительном комментарии клинические биохимики из Университетской больницы Копенгагена и их коллеги отметили, что исследование дает убедительную поддержку накопленным доказательствам: анализ крови натощак не является обязательным.

Что это значит для пациентов

Пока эти результаты сами по себе не повод менять стандарт. Они не означают, что можно игнорировать медицинские инструкции по голоданию. Но они дают серьезные основания переосмыслить целесообразность стандартного голодания перед рутинными анализами крови. Ученые пишут, что традиционные требования к строгому голоданию могут заслуживать пересмотра в пользу более тонкого, специфичного для анализа подхода к подготовке перед тестом.

Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

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