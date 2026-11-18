Крошечная глиняная табличка, которая пошатнула «моноцентричную» картину микенского мира

В ходе раскопок 2025 года группа Майкла Космопулоса из Университета Миссури в Сент-Луисе обнаружила в Иклаине небольшой фрагмент таблички с линейным письмом Б. Его высота — примерно 1,3 сантиметра, надписи сохранились с обеих сторон, но уцелело лишь по одному слоговому знаку на каждой стороне, возможно, с числовыми пометками рядом. Восстановить содержание записи невозможно: неизвестно, шла ли речь о людях, товарах или повинностях.

Однако ценность находки не в тексте, а в том, где и когда она использовалась. Линейное письмо Б — древнейшая известная письменность греческого языка; в микенских дворцах писцы вели им учёт людей, земель, товаров, производства и обязательств. Это были административные документы, обслуживавшие функционирование государства, а не литература.

Иклаина уже дала одну такую табличку в 2010 году. Вторая находка снимает возражение, что первая была случайностью: ведение записей здесь было повторяющимся, институциональным делом. По словам Космопулоса, обе таблички относятся к одному типу административных документов, обе двусторонние, близки по датировке и, вероятно, принадлежат одной архивной практике.

Иклаина — не «деревня», а центр, способный быть соперником

Иклаина расположена в Мессении, примерно в 14 км к северо-востоку от дворца Нестора в Ано Энглианосе. Раскопки под руководством Космопулоса, начатые в конце 1990-х, показали, что это не рядовое сельское поселение: найдены монументальные сооружения из массивных каменных блоков, включая так называемую Циклопическую террасу, фрески с изображениями кораблей, гребцов и дельфинов, развитые системы водоснабжения и водоотведения, мастерские и обширные жилые кварталы. По оценке исследователя, в период расцвета население Иклаины могло составлять от шести до восьми тысяч человек.

Такой набор признаков указывает на центр, способный мобилизовать рабочую силу, управлять запасами и организовывать ремесленное производство. А таблички с линейным письмом Б в микенском мире были именно инструментом государственного администрирования. Там, где не было самостоятельных административных задач, не было нужды и в писцах.

Ключевой фактор — хронология: на полтора века раньше дворцового архива

Самое сильное следствие новой находки связано с датировкой. Исследователи утверждают, что ранние письменные записи Иклаины примерно на 150 лет старше большого архива линейного письма Б, сохранившегося во дворце Нестора. Традиционная картина предполагала, что дворцовая административная традиция Пилоса и есть исходная форма микенского учёта. Если же в Иклаине писали на полтора столетия раньше, «дворцовое происхождение» письменного управления нуждается в пересмотре.

Более правдоподобная модель: до объединения Мессении под властью Пилоса здесь существовало несколько небольших политических образований, каждое из которых обладало собственной административной практикой и использовало линейное письмо Б. Иклаина — одно из них. Согласно исторической модели Космопулоса, Иклаина изначально развивалась как независимый политический центр, но к середине XIII века до н. э. попала под власть расширяющегося Пилосского царства.

Слой разрушений и археология «поглощения»

Раскопки 2025 года дали ещё одну линию доказательств. К югу от Мегарона-Гаммы выделены два этапа застройки: в более ранний период постройки стояли на значительном расстоянии друг от друга, в более поздний — сложилась плотная застройка. Между ними залегает слой разрушений толщиной около 40 см с обожжённой землёй, частично пережжённой керамикой, строительными материалами и костями животных. Предварительный анализ керамики позволяет связать это разрушение с повреждениями других монументальных сооружений Иклаины, включая Циклопическую террасу.

Это не доказывает, что разрушение стало результатом прямой военной интервенции Пилоса: археология фиксирует событие, но не всегда его виновника. Однако картина хорошо согласуется с моделью Космопулоса: самостоятельный центр был разрушен, поглощён и затем интегрирован в новую политическую систему. Некоторые исследователи относят гибель Иклаины примерно к 1250 году до н. э. и рассматривают её как пример роли войны в формировании и расширении ранних государств.

Неожиданная связь с Гомером

Есть и культурный отголосок. Космопулос предполагает, что название Иклаины может быть связано с одним из поселений, упомянутых в «Илиаде» Гомера. В пилосских табличках линейного письма Б засвидетельствовано девять основных центров царства, и один из топонимов фонетически близок к микенскому названию Иклаины. Это не делает «Илиаду» историческим источником, но позволяет предположить: место, потерявшее политическую самостоятельность и сошедшее с исторической сцены, сохранилось в устной традиции и в конечном счёте попало в эпическую поэму. Сам Космопулос осторожен в выводах и признаёт, что не знает, какие именно воспоминания уцелели, но сам факт присутствия забытого политического центра в основополагающем тексте западной литературы он считает примечательным.

Что в действительности меняет эта табличка

Она не меняет дешифровку линейного письма Б и не даёт новых экономических данных. Её сила — в накоплении доказательств. Первая табличка открыла возможность, вторая превращает её в институциональный факт. Материалы Иклаины переводят картину микенского политогенеза из схемы «один дворец постепенно подчиняет округу» в модель «несколько центров сосуществуют, конкурируют и в итоге поглощаются». Пилосское царство остаётся одним из важнейших политических образований позднего бронзового века, но перестаёт быть единственным действующим лицом рассказа. Задолго до того, как Пилос стал гегемоном, Иклаина уже вела собственные счета — и это меняет не отдельную деталь, а общую логику истории.

Фото: Майкл Космопулос / Университет Миссури — Сент-Луис.