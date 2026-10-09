 

Криста Пайк начала ходить и самостоятельно есть после неудачной казни в Теннесси

09.10.2026, 5:18, Разное
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50-летняя Криста Пайк, пережившая попытку казни посредством смертельной инъекции в штате Теннесси, начала ходить с посторонней помощью и снова самостоятельно есть, пишет AP. По словам ее адвокатов, физическое восстановление идет быстрее, чем ожидалось, однако долгосрочные последствия случившегося пока неизвестны.

Защитники утверждают, что Пайк переживает тяжелую психологическую травму после того, как была уверена, что умирает. Они также сообщают о проблемах с концентрацией и памятью. Ранее у нее диагностировали пневмонию, тромб и серьезные повреждения рук после многочисленных попыток установить внутривенный доступ.

Криста Пайк была приговорена к смертной казни за пытки и убийство в 1995 году 19-летней Коллин Слеммер, своей однокурсницы. На момент преступления Пайк было 18 лет. 30 сентября ей ввели две дозы пентобарбитала, однако казнь не привела к смерти.

После произошедшего губернатор Теннесси Билл Ли приостановил остальные казни в штате до конца года и распорядился провести независимую проверку процедуры. Адвокаты Пайк добиваются замены смертной казни на пожизненное заключение без права досрочного освобождения.


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