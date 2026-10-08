Компания «Бюро 1440» продемонстрировала компактный терминал спутниковой связи

Изображение: «Бюро 1440»

В рамках мероприятия «Цифровые решения» представители компании «Бюро 1440» впервые продемонстрировали концепт миниатюрного абонентского терминала, который получил название «1440.МИНИ» и находится на завершающем этапе разработки. Ключевыми особенностями устройства стали небольшие габаритные размеры, составляющие 300 х 300 мм, и малый вес, с которыми терминал способен выдавать скорость передачи данных на уровне 100 Мбит/с.

Терминал «1440.МИНИ» представляет собой средство спутниковой связи переносного типа, которое будут использовать в своей работе спасательные команды, экстренные службы, различные геологические экспедиции и применять в других подобных целях. При этом сроки запуска «1440.МИНИ» в производство обещают уточнить позднее.

Также была представлена серийная версия терминала «1440.УЛЬТРА», обещающего скорость вплоть до 700 Мбит/с. Причем применяться он может как в стационарном варианте (промышленные предприятия, удаленные районы, строительные площадки), так и на ходу на различных видах транспорта. Размеры «1440.УЛЬТРА» не превышают 600 х 600 мм, он разработан под широкий диапазон внешних температур и соответствует уровню защиты IP67.

Еще одним экспонатом «Бюро 1440» стал терминал с коммерческим наименованием «1440.ЗЕМЛЯ», который в скором времени будет тестироваться специалистами РЖД. Он разработан с упором на стабильную передачу данных при движении на скоростях до 400 км/ч, рассчитан на поезда дальнего следования, а также на скоростные составы «Сапсан» и «Ласточка».

Напомним, «Бюро 1440», которое было основано в 2020 году, занимается разработкой и управлением низкоорбитальной группировкой спутников, предназначенной для предоставления широкополосного доступа к сети интернет на гигабитных скоростях при минимальных задержках.

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