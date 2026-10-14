Коммунисты возмутились подорожанием чёрной икры в столовой Госдумы до 300 рублей за килограмм

Государственная дума единогласно поддержала резолюцию КПРФ о привлечении к ответственности сотрудников парламентской столовой – народных избранников возмутило резкое подорожание чёрной икры, крабов и трюфелей.

«Где это видано, чтобы месяц назад я покупал белужью икру за 200 рублей за кило, а сейчас вынужден платить уже 300. Мы имеем дело со спекулянтами, которые наживаются на простых слугах народа», – сказал Геннадий Зюганов.

Главный коммунист России пообещал добиться возбуждения уголовного дела «о необоснованном завышении цен» и призвал других депутатов «проявить групповую солидарность для недопущения ущемления законных прав».

«Пока же я прошу всех коллег сохранять все чеки о покупках в нашей столовой, чтобы потом у нас была возможность компенсировать все издержки. Уверен, что Генеральная прокуратура и Верховный суд нас поддержат и мы восстановим справедливость», – пообещал глава КПРФ.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro