 

Коммунисты возмутились подорожанием чёрной икры в столовой Госдумы до 300 рублей за килограмм

14.10.2026, 9:03, Разное
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Государственная дума единогласно поддержала резолюцию КПРФ о привлечении к ответственности сотрудников парламентской столовой – народных избранников возмутило резкое подорожание чёрной икры, крабов и трюфелей.

«Где это видано, чтобы месяц назад я покупал белужью икру за 200 рублей за кило, а сейчас вынужден платить уже 300. Мы имеем дело со спекулянтами, которые наживаются на простых слугах народа», – сказал Геннадий Зюганов.

Главный коммунист России пообещал добиться возбуждения уголовного дела «о необоснованном завышении цен» и призвал других депутатов «проявить групповую солидарность для недопущения ущемления законных прав».

«Пока же я прошу всех коллег сохранять все чеки о покупках в нашей столовой, чтобы потом у нас была возможность компенсировать все издержки. Уверен, что Генеральная прокуратура и Верховный суд нас поддержат и мы восстановим справедливость», – пообещал глава КПРФ. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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