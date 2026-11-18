Когда началась эпоха Великих географических открытий?

Эпоха Великих географических открытий началась в XV веке. Но на начальном этапе не было значимых событий, связанных с обнаружением новых материков или морских путей. Начало этой эпохи связывают с плаваниями португальцев: принц Генрих Мореплаватель (1394-1460) развивал навигационные школы, судостроение и вкладывал средства в морские путешествия.

Благодаря этому в первой половине XV века португальские путешественники активно продвигались вдоль африканского побережья на юг: они исследовали береговую линию, составляли морские карты этой части Атлантики, вели торговые дела с местным населением. Португальцы открыли остров Мадейра, затем Азорские острова и Острова Зеленого Мыса.

Первые значимые открытия произошли уже в конце XV века:

в 1492 году экспедиция Христофора Колумба пересекла Атлантику и открыла Америку; в 1497-1499 годах португальцы во главе с Васко да Гама открыли морской путь из Европы в Индию, обогнув Африку с юга.

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