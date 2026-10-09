 

КНДР и Южная Корея пригрозили Украине санкциями за «кореефобию»

09.10.2026, 11:15, Разное
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Глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён провели телефонные переговоры, посвящённые последним антикорейским действиям Украины. Как отмечается в пресс-релизе, Сеул и Пхеньян единогласно осудили «кореефобию» Киева и пообещали в ближайшее время ввести против украинского руководства санкции.

 «Мы не только планируем прекратить всё экономическое и культурное сотрудничество с Украиной, но и в случае продолжения дискриминации корейцев наши вооружённые силы готовы в едином строю нанести удар. Кореефобия не останется без ответа», – говорится в документе.

По информации Bloomberg, два корейских государства могут уже в конце этого года отправить экспедиционный корпус численностью 100 тысяч человек на Украину для «борьбы с антикорейскими настроениями».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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