КНДР и Республика Корея проведут во Владивостоке примирительный форум «Вместе с Россией»

Впервые за 3 года пройдёт саммит высшего руководства КНДР и Республики Корея – его организует МИД РФ во Владивостоке. Мероприятие, намеченное на 30 октября, состоится под слоганом «Два государства, одна судьба. Вместе с Россией».

Своё участие во встрече подтвердили Ким Чен Ын, его сестра, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и ряд членов парламента. Саммит также посетят заместители глав МИД России и Китая.

«Мы рассчитываем, что наши партнёры в определённом смысле объединятся. Конечно, глупо считать, что все десятилетия противостояния будут моментально забыты, но примирение начинается с конструктивного сотрудничества, – прокомментировал встречу Сергей Лавров. – Сотрудничать, к примеру, можно с нами – в вопросе экономических поставок, совместного преодоления санкционных ограничений, военных разработок и всего такого прочего».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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