 

КНДР и Республика Корея проведут во Владивостоке примирительный форум «Вместе с Россией»

06.10.2026, 16:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Впервые за 3 года пройдёт саммит высшего руководства КНДР и Республики Корея – его организует МИД РФ во Владивостоке. Мероприятие, намеченное на 30 октября, состоится под слоганом «Два государства, одна судьба. Вместе с Россией».

Своё участие во встрече подтвердили Ким Чен Ын, его сестра, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и ряд членов парламента. Саммит также посетят заместители глав МИД России и Китая.

«Мы рассчитываем, что наши партнёры в определённом смысле объединятся. Конечно, глупо считать, что все десятилетия противостояния будут моментально забыты, но примирение начинается с конструктивного сотрудничества, – прокомментировал встречу Сергей Лавров. – Сотрудничать, к примеру, можно с нами – в вопросе экономических поставок, совместного преодоления санкционных ограничений, военных разработок и всего такого прочего».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

06.10 / Иранские агенты планировали убийство основателя организации UK Lawyers for Israel

06.10 / Депутат Европарламента растоптала флаг Израиля на выставке, посвященной памяти погибших 7 октября

06.10 / Послание Путину — Франция осуществила запуск ракеты, способной нести ядерное оружие

06.10 / Мотоконьки Moonwalkers стали умными и научились адаптироваться под владельца

06.10 / Мошенники украли миллион рублей у москвича, который хотел вернуть деньги за концерт Канье Уэста

06.10 / В эксклюзивных водах Болгарии дроны атаковали торговые суда, одно из них затонуло

06.10 / Бойцы КСИР прибыли в Беларусь на учения по борьбе с террором

06.10 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1686-й день войны

06.10 / Бывший глава внешней разведки Германии арестован по подозрению в шпионаже и измене

06.10 / Израиль предложил Киеву проект осушения Днепра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике