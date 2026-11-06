Китайский бомбардировщик Н-6К способен самостоятельно бороться с радарами противника

В соцсетях появились фото стратегического бомбардировщика Н-6К с двумя странными контейнерами, внутри которых может находиться аппаратура радиоэлектронной борьбы. По всей видимости, речь идет о системе постановки помех, способной заменить специальный самолет сопровождения, оснащенный средствами РЭБ.

Стратегический Н-6К был разработан на базе советского фронтового бомбардировщика Ту-16. Дальность полета китайского аппарата около 8000 км, полезная нагрузка от 12 до 15 тонн. В частности, он может нести гиперзвуковую противокорабельную ракету YJ-21 дальностью действия около 2000 км, способную развивать скорость 8-10 Махов.

Однако опубликованные фото контейнеров не дают полного представления о том, что это за аппаратура: обновление уже имеющейся, тестовая версия или серийный образец новой. По мнению экспертов, речь может идти о системе RKZ930, разработанной для китайского самолета РЭБ J-16D, которая может работать на разных диапазонах частот РЛС.

Если находящаяся в контейнерах аппаратура действительно предназначена для противодействия РЛС противника, то она значительно повысит эффективность стратегической авиации Поднебесной на дальних рубежах.Источник — Interesting engineering