Кая Каллас рассказала журналистам, как приучила свою чихуахуа лаять на машины с российскими номерами

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в кулуарах саммита рассказала журналистам, что приучила свою чихуахуа реагировать на автомобили с российскими номерами. По её словам, собака освоила навык за несколько месяцев и теперь лает раньше, чем сама хозяйка успевает заметить машину. Теперь любимица, по словам политика, стала «первой линией европейской бдительности на бытовом уровне».

Каллас уточнила, что собака лает и на машины с эстонскими номерами, если изнутри доносится русская речь или музыка. Это, по её мнению, свидетельствует о развитой интуиции животного. Журналисты также поинтересовались случаями, когда реакция собаки выходила за рамки обычного лая. Каллас признала, что однажды у чихуахуа случился сердечный приступ после того, как мимо проехал УАЗ: животное лаяло с такой интенсивностью, что не рассчитало силы и потеряло сознание. Врачи рекомендовали ограничить контакты с крупными внедорожниками, однако Каллас заявила, что не намерена менять курс, поскольку «принципиальность важнее здоровья».

«Я всегда говорю: начинать надо с малого, – пояснила Каллас. – Нельзя сразу требовать от Европы решительных шагов, если ты не можешь добиться решительности от собственной собаки. Я начала с чихуахуа, и теперь у меня есть надёжный индикатор. Когда мы едем по Таллину и она молчит, я понимаю: день проходит спокойно».

В пресс-службе ЕС уточнили, что высказывание носило личный характер, но добавили, что «вопросы воспитания домашних животных в духе европейских ценностей действительно заслуживают внимания».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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