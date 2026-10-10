Картину «Иван Грозный убивает своего сына» признали экстремистским материалом

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» признана экстремистским материалом. Суд счёл, что изображение наносит вред психологическому здоровью несовершеннолетних, а также может быть истолковано как оправдание внесудебных расправ.

Теперь репродукции полотна запрещены к распространению в открытом доступе, включая учебные пособия, музейные буклеты и интернет-магазины. Третьяковская галерея, где хранится оригинал, заявила, что продолжит экспонировать картину, но в отдельном зале, куда будут иметь доступ только искусствоведы и представители правоохранительных органов. В министерстве культуры пообещали изучить решение и при необходимости внести изменения в перечень произведений, рекомендованных к изучению в школе.

«Мы не против Репина, но мы против насилия, – пояснил представитель заявителя, глава общественной организации «Родители за безопасные галереи» Виктор Плешаков. – Картина висит в зале, люди смотрят и думают: а ведь можно и так. Мы не хотим, чтобы дети видели это без объяснений. Если уж изучать историю, то в текстовом виде, где всё написано спокойно и без крови. Лично я считаю, что лучше вообще не показывать, чем показывать вот это. А то получается: пришли в музей за прекрасным, а ушли с мыслью о том, что царь может убить собственного сына».

В постановлении подчёркивается: картина «демонстрирует убийство, совершённое представителем власти в отношении близкого родственника, что подрывает доверие к институтам и семье одновременно». Юристы считают, что решение может быть обжаловано, но вряд ли отменено, поскольку суд руководствовался не эстетическими, а этическими критериями.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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