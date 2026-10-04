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04.10.2026, 10:00, Разное
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4 октября с визитом солидарности в Киев прибыл канцлер Германии Фридрих Мерц. Он проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросам как двусторонней, так европейской повестки дня.

«Сегодня нас ждет очень насыщенная повестка дня, сосредоточенная на укреплении Украины, нашей обороноспособности и устойчивости, а также общей европейской безопасности. Мы глубоко ценим лидерство, поддержку и дружбу Германии», – сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Отметим, что в ФРГ усиливаются позиции партии «Альтернатива для Германии», выступающей за сближение с Россией и против продолжения помощи Украине. Опросы общественного мнения также свидетельствуют о низкой популярности перехода к мобилизационной модели комплектования Бундесвера.


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