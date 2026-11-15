Канарские острова приняли рекордное число мигрантов за сутки

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на официальные испанские источники, з последние сутки Канарские острова столкнулись с рекордным количеством мигрантов. За сутки здесь было принято почти 1500 человек, прибывших на 14 лодках. Все они были приняты Береговой охраной Испании.

Большинство нелегалов –выходцы из государств юго-западной Африки. Предыдущий суточный рекорд был установлен 7 ноября 2020 года – 1461 человек. Несмотря на то, что нынешний год стал более спокойным, в последние недели снова начинается наплыв нелегалов.

На борту одной из лодок находилось 240 человек, в том числе 12 женщин и 36 мужчин. В подавляющем большинстве речь идет о выходцах из Сенегала, Гамбии и Экваториальной Гвинеи. Отметим, что почто 200 человек на борту – мужчины.