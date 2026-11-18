Какой будет предстоящая зима? Академик РАН назвал реальную точность сезонных прогнозов

Сезонные прогнозы погоды, на которые часто опираются чиновники и коммунальные службы при подготовке к зиме, представляют собой скорее статистическую лотерею, чем точный научный расчет. В интервью «Газете.Ru» директор Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН и академик Владимир Семенов объяснил, почему долгосрочные предсказания в России практически лишены смысла.

Главная проблема заключается в колоссальной разнице между предсказуемостью на три дня и на три месяца. Если краткосрочный прогноз оправдывается примерно в 95% случаев, то точность сезонных моделей едва достигает 65%. По словам ученого, этот показатель находится критически близко к отметке в 50%, которая соответствует простому подбрасыванию монеты. Таким образом, текущая точность практически не дает знаний, необходимых для принятия ответственных управленческих решений. Любые громкие заявления о том, что грядущая зима непременно будет аномально снежной или морозной, академик классифицирует не как профессиональную метеорологию, а как гадание на кофейной гуще.

Особенно остро эта проблема стоит для России с ее огромной территорией. В континентальных регионах, а тем более в высоких широтах, доминирует внутренняя случайная изменчивость атмосферы. Воздушные массы там перемещаются хаотично, и их поведение на месяцы вперед не поддается надежному математическому моделированию.

Определенная предсказуемость сохраняется лишь в узкой прибрежной зоне. Как отмечает Семенов, территории, расположенные вблизи океанов, имеют преимущество: огромная масса воды обладает высокой тепловой инерцией. Температура океана меняется гораздо медленнее, чем температура суши, что дает прогностическим центрам хоть какую-то физическую опору для расчетов.

Пока вычислительные мощности и понимание физики турбулентных потоков не шагнут далеко вперед, долгосрочное планирование на основе сезонных прогнозов в континентальной России остается рискованной затеей. Для получения надежных данных о зиме специалистам приходится ждать наступления сезона и переходить на среднесрочные модели, где точность атмосферных вычислений возрастает в разы.

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