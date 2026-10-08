 

Израильтянина-владельца киберкомпании в США обвинили в мошенничестве на миллионы долларов

08.10.2026, 4:45, Разное
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Федеральная прокуратура США предъявила обвинения 50-летнему Зоару Пинхаси, гражданину Израиля и США, владельцу зарегистрированной во Флориде компании MonsterCloud, занимавшейся восстановлением данных после атак программ-вымогателей. По версии следствия, компания обещала клиентам восстановить зашифрованные файлы без выплаты выкупа хакерам, используя «собственные инструменты» и «передовые методы дешифрования», однако на практике тайно платила выкуп самим злоумышленникам.

Прокуратура утверждает, что Пинхаси, также использовавший имена Zack Silver и Zack Green, связывался с киберпреступниками, получал от них ключи расшифровки, а затем выставлял клиентам счета, значительно превышавшие размер выплаченного выкупа. В одном из эпизодов в августе 2023 года компания заплатила хакеру около 8200 долларов, после чего взыскала с клиента примерно 150 тысяч долларов.

По данным обвинения, схема действовала с июня 2018 года по июнь 2023 года. За это время MonsterCloud получила от сотен компаний в США и Канаде более 19 миллионов долларов, тогда как хакерам было выплачено более 8 миллионов долларов. В одном из других эпизодов, по данным прокуратуры, выкуп составил около 236 тысяч долларов, а клиенту выставили счет примерно на 380 тысяч.

Пинхаси обвиняется в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и по двум эпизодам такого мошенничества. Максимальное наказание по каждому пункту составляет до 20 лет лишения свободы. Он не признал вину и был освобожден под залог в размере 2 миллионов долларов.


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