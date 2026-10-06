Израиль предложил Киеву проект осушения Днепра

Заместитель министра экологии Израиля Моисей Гольдфарб в своём X (бывший Twitter) обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с предложением помочь в решении вопроса «с мостами в Киеве, которые в самое ближайшее время могут быть разрушены».

«Мы готовы раз и навсегда обеспечить киевлянам возможность свободно переправляться с одного берега на другой. Для этого необходимо всего лишь осушить Днепр, мы сами построим водопровод и ни копейки с украинцев за это не возьмём», – написал Гольдштейн.

Согласно расчётам израильского чиновника, строительство водопровода Киев-Иерусалим займёт два года, после чего за 300 дней можно будет выкачать всю днепровскую воду.

«Не сказать, что нам так нужны ресурсы этой реки, но мы готовы их принять на вечное хранение. Уже есть планы создания нескольких рек, одну из которых мы назовём Днепр Еврейский», – пообещал замминистра.

Владимир Зеленский пока никак не прокомментировал инициативу Израиля, однако правительства Румынии, Болгарии и Греции уже согласились предоставить разрешения на строительство водопровода.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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