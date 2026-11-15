Избыток белка может ускорять старение организма — но есть важный нюанс

Белок принято считать одним из главных компонентов здорового питания. Он необходим для поддержания мышц, восстановления тканей и нормальной работы организма. Однако всё больше научных данных указывает на неожиданный парадокс: умеренное сокращение белка в рационе может замедлять биологическое старение и способствовать долголетию.

К такому выводу пришли молекулярный биолог Бейли Кнопф и биомедицинский исследователь Дадли Лэмминг из Висконсинского университета в Мадисоне. Они проанализировали результаты 361 научной работы, посвящённой влиянию белка на обмен веществ, здоровье и продолжительность жизни. Обзор опубликован в научном издании Cell Press Blue.

Одним из наиболее интересных результатов стали данные экспериментов на животных. У организмов, получавших меньше белка, исследователи неоднократно обнаруживали признаки замедленного биологического старения. Исследования с участием людей также выявили потенциальные преимущества: снижение потребления белка в некоторых случаях сопровождалось уменьшением воспалительных процессов, связанных со старением, и улучшением показателей обмена веществ.

Возможное объяснение заключается в том, как организм реагирует на количество поступающих питательных веществ. При обилии белка клеточные механизмы активнее поддерживают рост. Когда белка становится меньше, баланс может смещаться в сторону обслуживания и сохранения уже существующих клеточных структур.

Ограничение белка также может способствовать уменьшению накопления стареющих клеток, которые организм должен удалять, и улучшению процессов выработки клеточной энергии. Кроме того, исследователи отмечают повышение уровня гормона, известного как фактор роста фибробластов 21. Он рассматривается как один из возможных участников положительных изменений, связанных с таким питанием.

Особое внимание учёные уделили аминокислотам — веществам, из которых состоят белки. Судя по результатам рассмотренных исследований, на процессы старения может влиять не только общее количество съеденного белка, но и его состав. Это означает, что разные источники белка потенциально могут по-разному воздействовать на организм.

Однако из этих результатов вовсе не следует, что всем людям необходимо сокращать потребление белковых продуктов. Белок играет важнейшую роль в сохранении мышечной массы, особенно в пожилом возрасте. Кроме того, его повышенное потребление может быть полезно физически активным людям, поскольку способствует росту мышц и восстановлению после нагрузок.

По словам Лэмминга, преимущества белка для мышечного роста и реакции организма на физические упражнения не вызывают сомнений. Проблема заключается в другом: большинство людей ведут относительно малоподвижный образ жизни, но при этом могут потреблять больше белка, чем им действительно необходимо.

Исследователь предполагает, что такой избыток способен иметь неблагоприятные последствия для здоровья, особенно если рассматривать население в целом. При этом имеющихся данных пока недостаточно, чтобы определить оптимальное количество белка для каждого человека или утверждать, что его сокращение продлевает жизнь людям.

Авторы обзора считают, что существующие рекомендации по питанию нуждаются в более индивидуальном подходе. Количество белка должно зависеть не только от возраста, но и от уровня физической активности. Для человека, регулярно тренирующегося и развивающего мышцы, потребности могут существенно отличаться от потребностей того, кто большую часть дня проводит сидя.

Следующим шагом должны стать исследования, которые позволят точнее установить связь между потреблением белка, обменом веществ и биологическим старением у людей. Пока же главный вывод заключается в том, что больше белка не обязательно означает больше пользы. Оптимальное количество зависит от потребностей организма, а умеренное ограничение в определённых обстоятельствах может оказаться полезнее привычного стремления увеличить его потребление.