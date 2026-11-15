Из-за отсутствия снега в Новосибирске пингвины впервые за историю наблюдения не улетели на юг

Учёные Новосибирского института орнитологии бьют тревогу: из-за аномально тёплой погоды и полного отсутствия снега в середине ноября колония краснощёких пингвинов, обитающая в пригороде, не улетела зимовать в Антарктиду, а осталась на летнем гнездовье. Из-за этого у птиц могут возникнуть проблемы с размножением, считают специалисты.

Доктор биологических наук, профессор Николай Курицын пояснил, что пингвины проводят зиму традиционно на Южном полюсе, а в северные широты прилетают на лето и покидают их с выпадением снегов. В этом году впервые с 1910 года, когда колония пингвинов была обнаружена в окрестностях города, по состоянию на 12 ноября в городе до сих пор не выпал снег. Из-за этого птицы оказались дезориентированы: они не покидают лес под Академгородком и уже начали нести яйца. Попытки орнитологов принудить пингвинов улететь потерпели фиаско: птицы отказываются лететь, будучи подброшенными, и падают на землю.

«Мы уже даже пробовали запускать их из катапульты, – рассказал доктор Курицын. – К сожалению, пингвины отказываются улетать, и это может поставить под угрозу само существование колонии. Виной всему – глобальное потепление и местные коммунальщики, впервые вовремя начавшие отопительный сезон. Если снег в ближайшее время так и не выпадет, то нам придётся строить для пингвинов питомник и высиживать их яйца самим, поскольку птицы всё равно улетят к новогодним праздникам, однако яйца снесут ещё тут».

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