 

Историки доказали, что Ленин не знал русского языка и говорил только по-немецки

05.10.2026, 9:18, Разное
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Известный московский историк Илья Ратьковский представил в Российской государственной библиотеке свою новую монографию «Вальдемар Ульянов-Ленин: как германскоподанный совершил революцию в России».

Проанализировав тысячи неопубликованных архивных материалов из отечественных и западных архивов, доктор исторических наук пришёл к выводу, что вождь мирового пролетариата никогда не владел русским языком и всю жизнь говорил исключительно по-немецки.

«Он пользовался услугами переводчиков, а все так называемые записи его публичных выступлений были созданы без участия Ленина. Писал Ленин только на немецком, иногда на идише и эсперанто», – пишет Ратьковский. 

В ближайшее время историк планирует снять серию документальных фильмов «Настоящий Ленин», которые будут показывать в школах и высших учебных заведениях. На подготовку картин Минкульт уже выделил 300 миллионов рублей.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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