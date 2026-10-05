Историки доказали, что Ленин не знал русского языка и говорил только по-немецки

Известный московский историк Илья Ратьковский представил в Российской государственной библиотеке свою новую монографию «Вальдемар Ульянов-Ленин: как германскоподанный совершил революцию в России».

Проанализировав тысячи неопубликованных архивных материалов из отечественных и западных архивов, доктор исторических наук пришёл к выводу, что вождь мирового пролетариата никогда не владел русским языком и всю жизнь говорил исключительно по-немецки.

«Он пользовался услугами переводчиков, а все так называемые записи его публичных выступлений были созданы без участия Ленина. Писал Ленин только на немецком, иногда на идише и эсперанто», – пишет Ратьковский.

В ближайшее время историк планирует снять серию документальных фильмов «Настоящий Ленин», которые будут показывать в школах и высших учебных заведениях. На подготовку картин Минкульт уже выделил 300 миллионов рублей.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro