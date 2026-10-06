 

Иранские агенты планировали убийство основателя организации UK Lawyers for Israel

06.10.2026, 16:00, Разное
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Трое граждан Ирана – 41-летний Мостафа Сепахванд, 46-летний Фархад Джавади Манеш и 57-летний Шапур Калехали Хани Нури – обвиняются в том, что следили за журналистами в Великобритании в рамках подготовки покушения на них за критику иранского режима. Им предъявлены обвинения в слежке и сборе разведывательной информации о, по меньшей мере, двух сотрудниках базирующегося в Лондоне телеканала Iran International, вещающего на фарси.

Как пишет Sky News, по материалам Королевского суда Вулиджа, с августа 2024 года по март прошлого года обвиняемые посещали адреса, связанные с намеченными целями, фотографировали и снимали видео, а также собирали информацию в интернете. По словам обвинения, это «совершенно очевидно являлось формой шпионажа».

Суду сообщили, что среди намеченных целей были журналист Iran International Моджтаба Пурмохсен и Джонатан Тернер, один из основателей организации UK Lawyers for Israel.

Как утверждается, Сепахванд планировал лично совершить нападение, а Манеш и Нури выполняли работу, необходимую для подготовки этой операции. Все трое обвиняемых родились в Иране и отрицают обвинения, предъявленные им в соответствии с Законом о национальной безопасности.


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