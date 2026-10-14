Инженер OpenAI арестован по обвинению в установке прослушивающего устройства

ФБР арестовало 35-летнего гражданина Саудовской Аравии Абдельрахмана аль-Фаузана, работавшего инженером в компании OpenAI. Ему предъявлено обвинение в незаконном перехвате устных переговоров с использованием скрытого записывающего устройства. Об этом сообщило министерство юстиции США.

Устройство было обнаружено 30 сентября в переговорной комнате руководства OpenAI в Сан-Франциско, где обсуждались конфиденциальные технические разработки, коммерческие проекты и стратегические планы компании. Аппаратура была спрятана в туалетной бумаге и подключена к USB-порту на задней панели телевизора. Записи на устройстве были зашифрованы.

Согласно материалам расследования, аль-Фаузан, работавший в OpenAI с июля 2025 года, неоднократно интересовался расположением переговорных комнат и расписанием встреч руководства. Кроме того, учетная запись чат-бота, связанная с его супругой, использовалась для получения подробных инструкций по изготовлению записывающих устройств, организации прослушивания в реальном времени и шифрованию карт памяти.

Изучение записей камер наблюдения позволило установить, что инженер неоднократно появлялся возле переговорной, хотя не имел разрешения на участие в проходивших там совещаниях. При проверке оставленной им сумки сотрудники службы безопасности обнаружили второе аналогичное устройство.

Абдельрахман аль-Фаузан был задержан 9 октября, 13 октября предстал перед федеральным судом. В случае признания виновным ему грозят до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч долларов. Компания OpenAI уволила инженера, заявив, что пока не обнаружила признаков хищения исходного кода, данных клиентов или других критически важных технологических материалов.

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