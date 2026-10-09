 

ИИ GPT-6 Astra успешно играет в World of Warcraft, не глядя в экран

09.10.2026, 11:00, Разное
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Передовая языковая модель GPT-6 Astra от OpenAI успешно справилась со стартовой локацией орков в культовой онлайн-игре World of Warcraft примерно за сорок минут. Главная особенность этого прохождения заключается в том, что система не обработала ни одного кадра игры. Цифровой интеллект воссоздавал окружающее пространство исключительно по входящим пакетам сетевого протокола и служебным массивам. На основе этих сведений агент самостоятельно программировал вспомогательный инструментарий для перемещения персонажа и выполнения игровых задач.

Испытание проходило на обособленном локальном сервере под управлением AzerothCore, полностью изолированном от официальной инфраструктуры Blizzard. Программист активировал среду Codex с конфигурацией GPT-6 Astra на максимальном уровне логических рассуждений, задав единственную установку: создать персонажа расы орков и завершить вступительную сюжетную цепочку — за весь сеанс виртуальный герой ни разу не погиб. Неординарность подхода кроется в отказе от классических методов автоматизации. Разработка agent-wow исключает прямое управление клавиатурой, курсором мыши или оптическое распознавание дисплея.

Сгенерированный нейросетью скрипт на языке Python преобразовывал этот непрерывный поток в структурированную картину происходящего и направлял ответные команды серверу. Помимо обработки сырого трафика, агент обращался к базам данных AzerothCore, включая таблицы формата SQL со сведениями о неигровых персонажах, точках появления существ и параметрах заданий. Система выстраивала оптимальные маршруты, учитывала взаимосвязи задач, вовремя продавала ненужный инвентарь, надевала улучшенную экипировку и обучалась классовым навыкам перед отправкой в финальную пещеру.

Для решения вопросов навигации GPT-6 Astra написала вспомогательный модуль на C++, задействовавший навигационные сетки mmaps и библиотеку поиска путей Detour. Агент грамотно расставлял опорные точки и даже приспосабливался к зонам с неполными данными коллизий, обходя погрешности карты. Этот опыт наглядно демонстрирует способность современных моделей ориентироваться в сложных абстрактных средах даже без прямого контакта.

Источник &#8212 Toms Hardware


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