Грета Тунберг высмеяла своих бывших соратников-экологов — «Они до сих пор делают это?»

В интернете распространяется видео радикальной шведской активистки Греты Тунберг, ставшее фрагментом интервью для документального фильма «На танках в экологический кризис» немецкого режиссера Хубертуса Коха.

В время записи Кох рассказал Тунберг, что по дороге на запись в Берлине встретил митингующих активистов движения Fridays for Future, основанного ей в 15-летнем возрасте. В 2018 году это название получило основанное Тунбрег движение, призывавшее детей пропускать школу, чтобы участвовать в экологических митигнах.

Слова режиссера вызвали у активистки, которая в последнее время уделяет основное внимание поддержке ХАМАСа и борьбе с Израилем, приступ безудержного смеха. «Что, они еще существуют?» – спросила она, через какое-то время попросив остановить съемку.

После волны критики Грета выступила с разъяснением. Она обвинила германских борцов за окружающую среду в том, что они стали движением белого среднего класса, которое дистанцируется от нее, и игнорируют соучастие Германии в преступлениях против палестинского народа.