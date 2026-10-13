Грета Тунберг присоединилась к манифестациям во Франции — «У нас похитили будущее»

Радикальная активистка Грета Тунберг присоединилась к проходящим во Франции массовым протестам, начавшимся как борьба старшеклассников за улучшение условий преподавания, но переросших в беспорядки.

23-летняя Грета, чья карьера началась с протестов против изменения климата, но в последнее время стала ярко выраженной антиизраильской, прибыла к лицею имени Поля Элюара в Сен-Дени, к северу от Парижа. «С молодежью не ведут диалог. У нас похитили наше будущее», – сказала она.

На 13 октября школьники, профсоюзы и леворадикальная партия «Непокоренная Франция» назначили день мобилизации. Во второй половине дня в Париже пройдут массовые манифестации. Демонстрации проходят и в других городах, в том числе в Страсбурге и Нанте.

По оценке министерства просвещения, закрытыми 13 октября останутся около 200 старших школ, что значительно меньше, чем на пике волнений. Одновременно власти объявили об экстренном наборе 3000 новых учителей, чтобы содействовать решению проблемы нехватки кадров.

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