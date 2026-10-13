 

Грета Тунберг присоединилась к манифестациям во Франции — «У нас похитили будущее»

13.10.2026, 13:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Радикальная активистка Грета Тунберг присоединилась к проходящим во Франции массовым протестам, начавшимся как борьба старшеклассников за улучшение условий преподавания, но переросших в беспорядки.

23-летняя Грета, чья карьера началась с протестов против изменения климата, но в последнее время стала ярко выраженной антиизраильской, прибыла к лицею имени Поля Элюара в Сен-Дени, к северу от Парижа. «С молодежью не ведут диалог. У нас похитили наше будущее», – сказала она.

На 13 октября школьники, профсоюзы и леворадикальная партия «Непокоренная Франция» назначили день мобилизации. Во второй половине дня в Париже пройдут массовые манифестации. Демонстрации проходят и в других городах, в том числе в Страсбурге и Нанте.

По оценке министерства просвещения, закрытыми 13 октября останутся около 200 старших школ, что значительно меньше, чем на пике волнений. Одновременно власти объявили об экстренном наборе 3000 новых учителей, чтобы содействовать решению проблемы нехватки кадров.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

13.10 / Британские коммандос прокатились на боевой субмарине во время совместных учений НАТО

13.10 / Верховный суд: говорить о правах можно лишь когда принадлежность обвиняемого к homo sapiens установлена экспертами

13.10 / Майкл Наки заочно приговорен в России еще к пяти годам лишения свободы

13.10 / На китайско-монгольской границе бушует степной пожар

13.10 / Солнечная система разрушится в миллиард раз быстрее, чем считалось ранее: виновато само Солнце

13.10 / Вучич потребовал усилить санкции против России, поскольку они «помогают экономике братской страны становиться сильнее»

13.10 / Новые швейцарские электробусы заряжаются через собственные шины

13.10 / Израилю пришлось опровергать заявления о стремлении к контролю над водными ресурсами Казахстана

13.10 / Анализ крови вместо паники: как новый маркер из пяти белков поможет обнаружить рак груди на ранней стадии

13.10 / В Черном море после атаки БПЛА затонуло торговое судно, посол России вызван в МИД Болгарии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике