Госдума запретила россиянам самостоятельно настраивать гитары

Государственная дума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят ответственность за самостоятельную регулировку звучания струн на гитарах, а также настройку других музыкальных инструментов.

«Мера продиктована исключительно заботой о здоровье граждан, ибо они могут повредить пальцы или слух из-за отсутствия элементарных навыков обслуживания инструмента», – сказал депутат Денис Майданов.

Настроить свои гитары граждане смогут во всех дворцах культуры и театрах, стоимость услуги не должна превышать 5 тысяч рублей. Для регулировки фортепиано и других крупных музыкальных инструментов необходимо обратиться в МФЦ, либо отправить заявление на портале «Госуслуги».

Штраф за нарушение новых правил составляет 30 тысяч рублей для физических лиц и 500 тысяч рублей для юридических. Контролировать настройку инструментов граждан предстоит участковым уполномоченным полиции.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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